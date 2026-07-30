Ultimative Härtetests gegen qualitativ hochwertige Kontrahenten bringt die 1. Runde des Rheinlandpokals für die heimischen Fußball-Teams mit sich. Zum Abschluss der Vorbereitung gilt es sich unter Wettbewerbsbedingungen gut zu präsentieren.
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Vier Kreisligisten und die als Bezirksligist automatisch qualifizierte TuS Burgschwalbach versuchen am Wochenende in der 1. Runde des Fußball-Rheinlandpokals die Rhein-Lahn-Farben bestens zu vertreten.SV Diez-Freiendiez – HSV Neuwied (Sa., 17 Uhr).