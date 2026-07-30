Fußball-Rheinlandpokal Avancieren krasse Außenseiter zum Stolperstein? Stefan Nink 30.07.2026, 08:20 Uhr

i Wie schon vor zwei Jahren geht’s für die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (rechts Till Niedergesäß im Bodenkampf gegen TuS Gückingens Fabian Meister) in der 1. Runde des Rheinlandpokals wieder in den Rhein-Lahn-Kreis – diesmal nach Kamp-Bornhofen. ANDREAS HERGENHAHN

Ultimative Härtetests gegen qualitativ hochwertige Kontrahenten bringt die 1. Runde des Rheinlandpokals für die heimischen Fußball-Teams mit sich. Zum Abschluss der Vorbereitung gilt es sich unter Wettbewerbsbedingungen gut zu präsentieren.

Vier Kreisligisten und die als Bezirksligist automatisch qualifizierte TuS Burgschwalbach versuchen am Wochenende in der 1. Runde des Fußball-Rheinlandpokals die Rhein-Lahn-Farben bestens zu vertreten.SV Diez-Freiendiez – HSV Neuwied (Sa., 17 Uhr).







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