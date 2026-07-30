Fußball-Rheinlandpokal
Avancieren krasse Außenseiter zum Stolperstein? 
Wie schon vor zwei Jahren geht’s für die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (rechts Till Niedergesäß im Bodenkampf gegen TuS Gü
Wie schon vor zwei Jahren geht’s für die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (rechts Till Niedergesäß im Bodenkampf gegen TuS Gückingens Fabian Meister) in der 1. Runde des Rheinlandpokals wieder in den Rhein-Lahn-Kreis – diesmal nach Kamp-Bornhofen.
ANDREAS HERGENHAHN

Ultimative Härtetests gegen qualitativ hochwertige Kontrahenten bringt die 1. Runde des Rheinlandpokals für die heimischen Fußball-Teams mit sich. Zum Abschluss der Vorbereitung gilt es sich unter Wettbewerbsbedingungen gut zu präsentieren.

Lesezeit 4 Minuten
Vier Kreisligisten und die als Bezirksligist automatisch qualifizierte TuS Burgschwalbach versuchen am Wochenende in der 1. Runde des Fußball-Rheinlandpokals die Rhein-Lahn-Farben bestens zu vertreten.SV Diez-Freiendiez – HSV Neuwied (Sa., 17 Uhr).
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