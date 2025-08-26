In Uhler findet am Mittwoch nicht nur das einzige Zwischenrundenspiel im Kreispokal 1 statt, sondern auch die Auslosung des Achtelfinals.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) wird in Uhler der letzte Achtelfinalist im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel ermittelt: B-Klässler SG Kastellaun/Uhler empfängt im einzigen Zwischenrundenspiel den Ligakonkurrenten SG Hunsrückhöhe. Vor mehr als zwei Wochen gewann Kastellaun in der B Staffel 14 am ersten Spieltag mit 4:0 in Belg.

Der Sieger wird der 16. Verein im Lostopf sein. In Uhler wird während der Partie von Spielleiter Michael Melzer das Achtelfinale im Kreispokal 1 und 2 ausgelost (Spieltermin 17. September). Im Kreispokal 1 sind neben dem Sieger Kastellaun gegen Hunsrückhöhe die A-Ligisten Masburg, Weiler, Binningen, Ellenz-Poltersdorf, Cochem, Bremm, Ober Kostenz, Boppard, Kirchberg II und Morshausen sowie die B-Klässler Urbar, Eifelhöhe, Bell, Oppenhausen und Niederburg im Lostopf. Im Kreispokal 2 für C-Klässler haben sich für das Achtelfinale qualifiziert: Sohren II, Hausbay/Ehrbachtal II, Rheinböllen II, Lutzerath, Brohlbachtal II, Laudert II, Kirchberg III, Hunsrückhöhe II, Müden, Dickenschied II, Ellern, Weiler II, Kastellaun II, Türkgücü Simmern, Masburg II und der Gewinner der Partie am 10. September zwischen Bad Salzig und Urbar II.