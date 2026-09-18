Nur einen Zähler ergatterte die SG Nievern/Arzbach zuletzt in der Fußball-Kreisliga A4. Es wird Zeit, dass der Aufsteiger mal wieder anschreibt. Im Idealfall schon am Samstag beim FC zuhause noch sieglosen FC Horchheim.
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Bereits am Samstag ist die SG Nievern/Arzbach in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A gefordert. Um 14 Uhr ertönt der Anpfiff der Partie beim FC Horchheim.
„Uns erwartet eine spielstarke Mannschaft.“
Coach Michael Reibel
„Uns erwartet eine spielstarke Mannschaft“, rechnet SG-Coach Michael Reibel einmal mehr mit einer anspruchsvollen Aufgabe für sein extrem junges Team.