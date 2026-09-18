Nur einen Zähler ergatterte die SG Nievern/Arzbach zuletzt in der Fußball-Kreisliga A4. Es wird Zeit, dass der Aufsteiger mal wieder anschreibt. Im Idealfall schon am Samstag beim FC zuhause noch sieglosen FC Horchheim.

„Uns erwartet eine spielstarke Mannschaft.“

Coach Michael Reibel

Bereits am Samstag ist die SG Nievern/Arzbach in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A gefordert. Um 14 Uhr ertönt der Anpfiff der Partie beim FC Horchheim.„Uns erwartet eine spielstarke Mannschaft“, rechnet SG-Coach Michael Reibel einmal mehr mit einer anspruchsvollen Aufgabe für sein extrem junges Team.