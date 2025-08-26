32 Partien stehen in der zweiten Runde des Rheinlandpokals auf dem Programm. Die größte Aufmerksamkeit erregt eine Partie im Hunsrück, wo Oberliga-Tabellenführer TuS Koblenz auf dem Hartplatz in Ober Kostenz ums Weiterkommen kämpft.

Im Hunsrück-Dorf Ober Kostenz herrscht am Mittwochabend der Ausnahmezustand: Oberliga-Tabellenführer TuS Koblenz gastiert in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals beim A-Klasse-Schlusslicht SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth. In den sozialen Medien schlägt das Pokalspiel auf dem Hartplatz Wellen.

Für Tobias Stümper, Vorstand der neuen SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth, ist bei der Ziehung des Traumloses TuS Koblenz direkt klar gewesen, dass „einiges an Arbeit auf uns zukommt beim größten Spiel, das wir hier jemals erlebt haben“. Der Kappeler arbeitet beim Fußballverband Rheinland (FVR) und weiß, was es bedeutet, wenn die Traditionsvereine wie TuS Koblenz oder Eintracht Trier mit ihrer großen Fanschar im Pokal auswärts ranmüssen. „Wir haben beim FVR extra einen Sicherheitsbeauftragten, der sich um solche Spiele kümmert“, sagt Stümper: „Wenn die TuS oder Trier auswärts im Pokal spielt, muss auch immer das Innenministerium informiert sein.“

In Ober Kostenz wird am Mittwoch nichts normal sein

Nachdem schnell feststand, dass das Duell auf dem Ober Kostenzer Hartplatz (einzige SG-Spielstätte mit Flutlicht) stattfinden wird, kam es Tage später schon zu einem „Vor-Ort-Termin“ mit der Simmerner Polizei und dem Ordnungsamt. „Es herrscht bei dem Spiel jetzt kein großes Konfliktpotenzial, aber es geht vor allem um die Anreise der Zuschauer, um die Bewirtung und auch um die Sicherheitswege“, sagt Stümper.

In Ober Kostenz wird am Mittwoch nichts normal sein. Die normale Zufahrt über die Brunnenstraße oder die Ringstraße zum Sportplatz ist gesperrt für die Besucher. Die Zuschauer werden über die „Eier-Autobahn“, die am Geflügelhof Rodenbusch vorbeiführt, per Einbahnstraße über einen Wirtschaftsweg zu den Parkplätzen unterhalb des Sportplatzes geleitet. Für die Einweisung der Autos sind die Feuerwehr und die Polizei zuständig. Eine frühe Anreise empfiehlt sich, um ohne Stress zum größten Spiel der Vereinsgeschichte in Ober Kostenz zu gelangen. Extra Schilder mussten die Gastgeber anfertigen lassen, um den Anforderungen des Ordnungsamts bei der Anreise gerecht zu werden. „Das hat einen vierstelligen Betrag gekostet, den ein Sponsor übernommen hat“, sagt Stümper.

180 Kisten Bier, 700 Würstchen und ein viel beachteter Facebook-Eintrag

180 Kisten Bier und 700 Würstchen stehen den Zuschauern zur Verfügung, mehr als 50 Helfer sind beim Verkauf, als Ordner oder an den zwei Eintrittskassen im Einsatz. Für die TuS-Koblenz-Fans gibt es einen extra Eingang, sie platzieren sich auf der Seite am Wasserhäuschen. Wie groß wird der Andrang sein? Die Ober Kostenzer sind jedenfalls perfekt vorbereitet, wie Stümper sagt. Als realistische Zahl sieht er 600 Besucher an. „Mit dem Wetter könnten wir Glück haben, die TuS ist Oberliga-Tabellenführer, dort herrscht Euphorie, der Hunsrück ist nicht weit entfernt, da könnten einige Fans mitkommen“, weiß Stümper, der den Hartplatz als „größten Werbeträger“ für das Pokalspiel sieht: „Die TuS hat seit 20 Jahren nicht mehr auf dem Hartplatz gespielt, für ihre Fans hat das Spiel auch nostalgische Gründe.“

In den sozialen Netzwerken hat die Ansetzung auf dem Hartplatz in Ober Kostenz große Wellen geschlagen. Unter anderem auf der Facebook-Seite „Kreisligafußball – Das Bier gewinnt“, die mehr als 500.000 Follower (!) hat, gab es einen viel beachteten Post: „Pokal, Kreisklasse gegen Oberliga, Hartplatz. Willkommen in der wunderbaren Welt der Kreisliga, TuS Koblenz!“ Die Kommentare der Follower reichen von „Geil Hartplatz, da heulen die meisten Gegner“ bis zu „Dass im 21. Jahrhundert noch auf einem Sandplatz gespielt wird, ist mehr als peinlich“. SG-Vorstand Tobias Stümper schmunzelt: „Eine bessere Werbung hätte es nicht geben können.“ Auf der „Eier-Autobahn“ zur „Hartplatz-Romantik“ – im 250-Seelen-Ort Ober Kostenz herrscht am Mittwochabend der Ausnahmezustand.