SVO bietet SG 2000 Paroli
Auch Oberzissener Flutlicht hält Mülheimer nicht auf
Die Bezirksligafußballer des SV Oberzissen (am Ball Mustafa Madanoglu) wehrten sich im Rheinlandpokal gegen die klassenhöhere SG
Die Bezirksligafußballer des SV Oberzissen (am Ball Mustafa Madanoglu) wehrten sich im Rheinlandpokal gegen die klassenhöhere SG Mülheim-Kärlich zwar tapfer, unterlagen aber mit 0:3.
Martin Gausmann

Mülheim-Kärlich siegt im Rheinlandpokal gegen Oberzissen mit 3:0 und bleibt somit weiterhin ohne Gegentreffer. Ein spannendes Duell endete mit einem klaren Ergebnis, bei dem Ben Vulicevic zwei entscheidende Tore erzielte.

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Der Spitzenreiter der Fußball-Rheinlandliga bleibt auch im Rheinlandpokal ohne Fehl und Tadel und somit auch im sechsten Pflichtspiel der Saison ohne Gegentreffer. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat in der zweiten Runde des Verbandspokals die unangenehme Hürde beim Bezirksligisten SV Oberzissen gemeistert, musste sich dabei aber mächtig Strecken, ehe am Ende ein auf dem Papier blitzsauberer 3:0 (1:0)-Sieg zu Buche stand.
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