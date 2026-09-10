SVO bietet SG 2000 Paroli Auch Oberzissener Flutlicht hält Mülheimer nicht auf Jan Müller 10.09.2026, 13:56 Uhr

i Die Bezirksligafußballer des SV Oberzissen (am Ball Mustafa Madanoglu) wehrten sich im Rheinlandpokal gegen die klassenhöhere SG Mülheim-Kärlich zwar tapfer, unterlagen aber mit 0:3. Martin Gausmann

Mülheim-Kärlich siegt im Rheinlandpokal gegen Oberzissen mit 3:0 und bleibt somit weiterhin ohne Gegentreffer. Ein spannendes Duell endete mit einem klaren Ergebnis, bei dem Ben Vulicevic zwei entscheidende Tore erzielte.

Der Spitzenreiter der Fußball-Rheinlandliga bleibt auch im Rheinlandpokal ohne Fehl und Tadel und somit auch im sechsten Pflichtspiel der Saison ohne Gegentreffer. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat in der zweiten Runde des Verbandspokals die unangenehme Hürde beim Bezirksligisten SV Oberzissen gemeistert, musste sich dabei aber mächtig Strecken, ehe am Ende ein auf dem Papier blitzsauberer 3:0 (1:0)-Sieg zu Buche stand.







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