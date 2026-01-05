SG gewinnt Finale gegen Plaidt Andernach jubelt über Sieg bei Pellenz Supercup Jan Müller 05.01.2026, 13:27 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock / golubka57

Der Außenseiter FC Plaidt trotzt Favorit SG 99 Andernach und sorgt im Finale des Pellenz Supercups für Spannung. Trotz knapper Niederlage bleibt die Überraschung perfekt.

Rheinlandligist SG 99 Andernach hat nicht nur die 36. Auflage des Pellenz Supercups des FC Alemannia Plaidt gewonnen, sondern damit nach dem Turniersieg in Mendig seinen zweiten Hallentitel der Winterpause errungen. Dass sich der klassenhöchste Teilnehmer in der Sporthalle der IGS Pellenz den Titel holen würde, war keine große Überraschung – und doch hätte der Gewinner auch gut und gerne FC Plaidt heißen können.







Artikel teilen

Artikel teilen