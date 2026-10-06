Der Zweite der Bezirksliga Mitte empfängt den Elften der Rheinlandliga: Ausgeschlossen ist nichts im Rheinlandpokal-Duell zwischen der SG Augst und der SG 99 Andernach. Zumal die Westerwälder wissen, wie man mit klassenhöheren Gegnern umgeht.
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Mit Gegnern aus der Rheinlandliga kennen sie sich aus bei der SG Augst Eitelborn. In der zweiten Runde des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal setzten sich die Westerwälder mit 2:0 gegen den TuS Kirchberg durch, auch das 6:1 gegen den heutigen Bezirksliga-Mitte-Konkurrenten FV Rübenach aus der Vorsaison ist noch in guter Erinnerung.