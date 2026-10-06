Rheinlandligist ist gewarnt Andernach darf bei der SG Augst keine Spielchen machen Jona Heck

Marco Rosbach 06.10.2026, 11:35 Uhr

i Kann die SG Augst ihre Andernacher Gegenspieler abschütteln wie in dieser Szene Aaron Kaiser (links) den Metternicher Hendrik Hillen (rechts)? Damit das gelingt, müssen die Westerwälder wieder einen besseren Tag erwischen als am Sonntag im Bezirksliga-Topspiel, das sie mit 1:5 verloren haben. Marco Rosbach

Der Zweite der Bezirksliga Mitte empfängt den Elften der Rheinlandliga: Ausgeschlossen ist nichts im Rheinlandpokal-Duell zwischen der SG Augst und der SG 99 Andernach. Zumal die Westerwälder wissen, wie man mit klassenhöheren Gegnern umgeht.

Mit Gegnern aus der Rheinlandliga kennen sie sich aus bei der SG Augst Eitelborn. In der zweiten Runde des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal setzten sich die Westerwälder mit 2:0 gegen den TuS Kirchberg durch, auch das 6:1 gegen den heutigen Bezirksliga-Mitte-Konkurrenten FV Rübenach aus der Vorsaison ist noch in guter Erinnerung.







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