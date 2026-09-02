In der zweiten Runde des Rheinlandpokals nutzt der Bezirksligist Anadolu Koblenz seinen Vorteil auf dem Hartplatz aus und schmeißt den zwei Klassen höheren Oberligisten Cosmos auf der Feste Franz aus dem Pokal.
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Die Liste der Pokal-Überraschungen ist wieder um ein kleines Kapitel reicher. Obwohl zwei Spielklassen niedriger am Ball, bezwang Fußball-Bezirksligist Anadolu Koblenz in der zweiten Rheinlandpokalrunde Oberligist FC Cosmos mit 2:1 (1:0) – und das nicht einmal unverdient.