Derbys vor 3000 Zuschauern Als sich der TuS Mayen noch wie Bayern München fühlte Stefan Lebert 02.07.2026, 12:08 Uhr

i Nach dem Abstieg aus der Oberliga im Jahr 2009 spielte der TuS Mayen lange in der Rheinlandliga - wie hier im Duell gegen den FC Karbach. Links attackiert der Mayener Jo Gruber den ballführenden Thomas Klasen, der in der Jugend für Mayen kickte und heute Trainer von Eintracht Trier ist. Peter Seydel

Der TuS Mayen blickt auf goldene Zeiten zurück. Einst war der Fußball Thema Nummer eins in der Eifelstadt – und Josef Brodam, der beim TuS als Jugendspieler 1961 begann und fast alle Stationen im Verein durchlief, erinnert sich.

Fünfmaliger Rheinlandmeister, viermaliger Rheinlandpokalsieger, Mainz 05-Bezwinger und über sechs Wochen lang Tabellenführer der Fußball-Oberliga – der TuS Mayen, der in diesem Jahr von der Bezirksliga in die Rheinlandliga aufgestiegen ist, hat äußerst erfolgreiche Zeiten hinter sich, allerdings liegen sie schon einige Jahrzehnte zurück.







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