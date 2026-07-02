Der TuS Mayen blickt auf goldene Zeiten zurück. Einst war der Fußball Thema Nummer eins in der Eifelstadt – und Josef Brodam, der beim TuS als Jugendspieler 1961 begann und fast alle Stationen im Verein durchlief, erinnert sich.
Lesezeit 2 Minuten
Fünfmaliger Rheinlandmeister, viermaliger Rheinlandpokalsieger, Mainz 05-Bezwinger und über sechs Wochen lang Tabellenführer der Fußball-Oberliga – der TuS Mayen, der in diesem Jahr von der Bezirksliga in die Rheinlandliga aufgestiegen ist, hat äußerst erfolgreiche Zeiten hinter sich, allerdings liegen sie schon einige Jahrzehnte zurück.