. Keine Blöße hat sich Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach in der zweiten Runde des Rheinlandpokals bei A-Ligist SG Weißenthurm/Urmitz gegeben. Bei der vom Ex-Karbacher Patrick Birkner trainierten SG spulte der FCEK sein Programm ab und setzte sich am Ende standesgemäß mit 9:0 (3:0) durch.

Bei der gastgebenden SG Weißenthurm war die Stimmung ebenfalls im grünen Bereich, da man das Kräftemessen mit dem haushohen Favoriten als nicht alltäglich Erfahrung ohnehin genießen wollte. „Ein Pflichtspiel gegen einen Oberligisten zu absolvieren, ist schon etwas Besonderes“, meinte Weißenthurms Trainer Birkner, um gleich hinterherzuschieben: „Natürlich ärgern wir uns ein wenig über die vier Gegentore in den letzten zehn Minuten, die das Ergebnis in die Höhe schnellen ließen, aber grundsätzlich ging es darum die Partie zu genießen.“

Joker Rößler netzt dreimal binnen acht Minuten

Aus Sicht des Oberligisten liefen die 90 Minuten genau so ab, wie man sich ein Pokalabend bei einem drei Klassen tiefer angesiedelten Gegner erhofft. Bereits in Minute neun brach Dylan Esmel den Bann mit 1:0 und legte nach 27 Minuten auch Treffer Nummer zwei nach. Linus Wimmer erhöhte wenig später auf 3:0 (35.), sodass Emmelshausen-Karbach auf dem Kunstrasen in Weißenthurm erst gar keine Pokalstimmung aufkommen ließ. Nach dem Seitenwechsel waren es Jonas Ahlert (60.) und Tim Niemczyk (65.), die sich ebenfalls in die Torschützenliste eintrugen durften, ehe die eingewechselten Enrico Rößler (81., 83., 89.) und Jan Mahrla (87.) gegen nun schwindende Kräfte auf Weißenthurmer Seite das Ergebnis in die Höhe schraubten. Gäste-Trainer Patrick Kühnreich erlebte einen ruhigen Abend: „Meine Mannschaft hat dafür gesorgt, dass wir keine Kopfschmerzen haben mussten. Wir sind die Aufgabe mit dem nötigen Ernst angegangen und konnte so die Pflichtaufgabe souverän absolvieren.“

Karbach: Krapf – Vdovychenko, Abdiovski, Puttkammer (46. Gasper), Kömesögütlü, Ahlert, Wimmer (66. Kinoshita), Ike (66. Mahrla), Niemczyk, Esmel (46. Rößler), Willrich.