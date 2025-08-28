Der Ahrweiler BC steht in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals. Zwart tat sich der Rheinlandligist bei Bezirksligist SV Weitersburg schwer, aber am Ende hieß es doch 2:0 für den ABC.

Zwei Standardsituation mussten für den klassenhöheren Ahrweiler BC herhalten, um die knifflige Aufgabe im Fußball-Rheinlandpokal beim Bezirksligisten SV Weitersburg zu lösen – der ABC setzte sich mit 2:0 (0:0) durch. Ein Halbfeldfreistoß von der linken Seite auf den kurzen Pfosten, wo Markus Pazurek sträflich freigelassen wurde, diente dem Ahrweiler BC in der 75. Spielminute als Dosenöffner zum Einzug in die dritte Runde. Aus einer nahezu identischen Situation traf später Tobias Reuter in der Nachspielzeit ebenfalls per Kopf (90.+3) und machte so den Deckel auf einen aus Sicht des Rheinlandligisten äußerst komplizierten Pokalabend.

Zuvor hatten sich die Gäste vor allem im ersten Spielabschnitt äußerst schwergetan gegen mutig auftretende Gastgeber, die sogar hätten in Führung gehen können: Nach einer guten halben Stunde lief Devin Amedov aus einem Konter heraus frei auf den Kasten der Kurstädter, chippte den Ball über Keeper David Weidner, traf aber nur den Pfosten. Eine weitere gute Gelegenheit ließ zudem Lars Velten nach der Pause aus rund 13 Metern ungenutzt (55.), bevor die Gäste, die im Vergleich zum letzten Ligaspiel fünfmal gewechselt hatten, ab der 60. Minute mehr und mehr den Druck erhöhten und am Ende nicht unverdient gewannen.

Ahrweilers Trainer Mike Wunderlich

„Wir haben sicher kein gutes Spiel gemacht, am Ende aber verdient gewonnen. Es war ein typisches Pokalspiel. Man darf nicht vergessen, dass beide Mannschaften nur eine Klasse trennt. Letztendlich sind wir froh über das Weiterkommen“, meinte Ahrweilers Trainer Mike Wunderlich. „Wir haben es sowohl kämpferisch als auch spielerisch sehr gut gemacht, haben uns aus den Drucksituationen gelöst und waren meiner Meinung nach lange dem 1:0 näher als der Gegner. Die Jungs haben tolle Werbung für sich betrieben. Heute bin ich trotz der Niederlage wirklich stolz“, kommentierte Weitersburgs Trainer David Koca.