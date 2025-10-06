So schnell sieht man sich wieder: Der Ahrweiler BC und die SG 2000 Mülheim-Kärlich hatten in der Rheinlandliga am Tag der Deutschen Einheit das Vergnügen, wobei das einseitig war, denn die SG siegte 6:1. Nun geht es im Rheinlandpokal gegeneinander.
Wenn sich am Dienstagabend um 19.30 Uhr die beiden Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC und SG 2000 Mülheim-Kärlich zur dritten Runde des Rheinlandpokals im Apollinarisstadion treffen, dann ist es gerade mal vier Tage her, dass sie zuletzt aufeinandertrafen.