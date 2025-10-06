Schnelles Wiedersehen im Pokal Ahrweiler trifft auf 6:1-Bezwinger Mülheim-Kärlich 06.10.2025, 16:30 Uhr

i Der Ahrweiler BC muss ohne seinen Kapitän Markus Pazurek (rechts vorne, in Rot) auskommen in den nächsten Wochen, er brach sich beim 1:6 in Mülheim-Kärlich um Martin Jacobs (vorne links) das Wadenbein. Am Dienstag um 19.30 Uhr treffen sich die beiden Top-Teams der Rheinlandliga wieder, dieses Mal hat der ABC Heimrecht in der dritten Runde des Rheinlandpokals. René Weiss

So schnell sieht man sich wieder: Der Ahrweiler BC und die SG 2000 Mülheim-Kärlich hatten in der Rheinlandliga am Tag der Deutschen Einheit das Vergnügen, wobei das einseitig war, denn die SG siegte 6:1. Nun geht es im Rheinlandpokal gegeneinander.

Wenn sich am Dienstagabend um 19.30 Uhr die beiden Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC und SG 2000 Mülheim-Kärlich zur dritten Runde des Rheinlandpokals im Apollinarisstadion treffen, dann ist es gerade mal vier Tage her, dass sie zuletzt aufeinandertrafen.







