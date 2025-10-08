ABC 4:0 gegen Mülheim-Kärlich Ahrweiler revanchiert sich im Pokal für 1:6-Klatsche Jan Müller 08.10.2025, 07:49 Uhr

i Umarmung für den Mann des Abends: Ahrweilers Trainer Mike Wunderlich "herzt" Nam-Ju Lee, der quasi zweieinhalb der vier ABC-Treffer beim 4:0 gegen Mülheim-Kärlch erzielte. Jörg Niebergall

Die Revanche ist dem Ahrweiler BC geglückt: Nach dem deftigen 1:6 in der Rheinlandliga bei der SG 20000 Mülheim-Kärlich, gewann der ABC nun nur vier Tage später in der dritten Runde des Rheinlandpokals mit 4:0 gegen die SG.

Enge Partien zwischen dem Ahrweiler BC und der SG 2000 Mülheim-Kärlich existieren anscheinend nicht. Nachdem die SG 2000 am vergangenen Wochenende in der Liga den ABC mit 6:1 abfertigte, revanchierte sich das Team von Trainer Mike Wunderlich am Mittwochabend in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals mit einem 4:0 (2:0)-Sieg im heimischen Apollinarisstadion.







