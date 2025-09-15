Unter der Woche heißt es im Fußballkreis Hunsrück/Mosel Achtelfinale im Kreispokal 1 und 2. Zahlreiche Partien wurden allerdings auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.

Kreispokal 1 (A- und B-Klasse): Am Mittwoch 19.30 Uhr kämpfen in Uhler Kastellaun/Uhler (B 14) und Kirchberg II (A 6), in Werlau die B9-Kontrahenten Urbar und Oppenhausen sowie in Poltersdorf die A6-Rivalen Ellenz-Poltersdorf und Binningen um den Einzug ins Viertelfinale. Fünf Partien wurden verlegt: Niederburg (B 9) gegen Boppard (A 6) auf den 8. Oktober, Eifelhöhe (B 8) gegen Masburg (A 5) auf den 15. Oktober und Weiler gegen Morshausen (beide A 6) im Rahmen des Meisterschaftsduells auf den 27. September – für die anderen Achtelfinal-Begegnungen zwischen Bell (B 14) und Ober Kostenz/Unzenberg (A 6) sowie zwischen Bremm (A 9) und Cochem (A 6) gibt es noch keinen Termin.

Kreispokal 2 (C-Klasse): Vier Partien sind verlegt worden: Hausbay/Ehrbachtal II gegen Rheinböllen II (beide C 14) auf 23. September; Kirchberg III gegen Dickenschied/Gemünden II (beide C 14) auf 24. September; Lutzerather Höhe (C 12) gegen Brohlbachtal II (C 11) auf 14. Oktober und Masburg II (C 12) gegen Müden (C 13) auf 2. November. Den Auftakt ins Achtelfinale macht am Dienstag um 19.30 Uhr das C14-Duell zwischen Sohren II und Türkgücü Simmern. Am Mittwoch stehen sich um 19.30 Uhr in Hahn die C14-Kontrahenten Hunsrückhöhe II und Kastellaun/Uhler II, in Horn Laudert II (C 14) und Weiler II (C 13) und in Bad Salzig Gastgeber VfR (C 13) und Ellern (C 14) gegenüber.