Rückkehr mit der TuS nach Zerf Achtelfinale ist für Thielen ein ganz besonderes Spiel 26.11.2025, 13:00 Uhr

i Für ihn steht am Mittwochabend ein sehr besonderes Spiel an: Tim Thielen kehrt mit der TuS Koblenz zu seinem alten Klub SG Hochwald zurück, das Rheinlandpokal-Achtelfinale in Zerf steht an. Mark Dieler

Die Whatsapp-Nachrichten dürften in den letzten Tagen zugenommen haben. Denn Tim Thielen kehrt mit seinem neuen Klub TuS Koblenz für ein Spiel zur SG Hochwald zurück. Es ist das Rheinlandpokal-Achtelfinale – und für Thielen ein ganz besonderes Spiel.

Für einen Fußballer des Oberligisten TuS Koblenz ist das Rheinlandpokal-Achtelfinale am Mittwoch um 19.30 Uhr in Zerf beim Rheinlandligisten SG Hochwald ein ganz besonderes. Für Tim Thielen. Der 24-Jährige wechselte vor der Saison von der SG zur TuS – und kehrt nun für ein Spiel zurück.







