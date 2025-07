Die Begegnung zwischen dem VfB Wissen II und der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod bietet am Freitagabend den Auftakt des Vorbereitungsturniers in Gebhardshain. An acht Tagen wird er Conze-Cup-Sieger 2025 gesucht.

Vom 11. bis 19. Juli geht der Conze Cup erneut in Gebhardshain über die Bühne. Auf der Sportanlage des Kreisliga-A-Aufsteigers wollen es dann drei Mannschaften aus dem Kreisoberhaus WW/Sieg mit drei Teams aus der Bezirksliga Ost aufnehmen. Den Auftakt bereitet die Begegnung in Gruppe A zwischen dem VfB Wissen II und der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am Freitagabend, 19 Uhr.

Dann will es die Rheinlandligareserve von der Sieg dem Gastgeber gleichtun. Denn im vergangenen Jahr brachte der Außenseiter, SG Gebhardshainer Land, im Eröffnungsspiel den Favoriten, den Rheinlandligisten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, mit einem 2:1-Sieg zum Stolpern. Auch in diesem Jahr trifft das gastgebende Team um Trainer Heiko Schnabel zum Auftakt in Gruppe B auf ein klassenhöheres Team. Gegner sind dann am Samstag, 16 Uhr, die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen, die in der abgelaufenen Bezirksliga-Ost-Saison auf einem sorgenfreien sechsten Platz landeten.

Betzdorf und Wallmenroth komplettieren das Turnier

Während die SG 06 Betzdorf die Gruppe A komplettiert, greift die SG Wallmenroth/Scheuerfeld in der Gruppe B nach dem Weiterkommen. Ebenfalls zum Turnier gehören die Einlagespiele von den D-Junioren des JFV Wolfstein gegen die JSG Puderbach (Sa., 12. Juli, 13 Uhr) sowie eine Begegnung zwischen den Gebhardshainer All-Stars gegen die Alten Herren Steineroth am Freitag, 18. Juli, 19 Uhr. Des Weiteren lockt der Sponsor die Zuschauer mit Side-Events, einer Hüpfburg, Torwandschießen, Fußballdarts sowie Speisen vom Grill und gezapftem Bier.

Beim Abschlusstag am Samstag, 19. Juli, duellieren sich die beiden Gruppenzweiten ab 14 Uhr im Spiel um Platz drei, ehe im Finale (16 Uhr) der Conze-Cup-Sieger-2025 zwischen den beiden Gruppensiegern ausgespielt wird. Die weiteren Partien, Gruppe A: SG Westerburg – SG 06 Betzdorf (Mo., 14. Juli, 19 Uhr), Betzdorf – Wissen II (Mi., 16. Juli, 19 Uhr); Gruppe B: SG Wallmenroth – Gebhardshainer Land (Di., 15. Juli, 19 Uhr), Höhr-Grenzhausen – Wallmenroth (Do., 17. Juli, 19 Uhr).