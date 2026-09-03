Kreispokal Mosel A-Ligisten geben sich in den Derbys keine Blöße Michael Bongard 03.09.2026, 10:28 Uhr

i Mann des Abends beim 5:0-Sieg des A-Klasse-Aufsteigers SV Strimmig im Kreispokal Mosel beim B-Ligisten FC Peterswald-Löffelscheid: Der junge Strimmiger Stürmer Paul Reisberger netzte gleich dreimal beim souveränen Derby-Erfolg im Pokal. Dennis Irmiter

Keine Überraschung im Kreispokal Mosel aus COC-Sicht: Die favorisierten und höherklassigen A-Ligisten Strimmig, Blankenrath und Zell haben durch Derbysiege bei B-Klässlern den Sprung in die nächste Runde gepackt.

Die A-Klässler SV Strimmig, SV Blankenrath und SG Zell/Bullay/Alf (alle A Staffel 6) haben die nächste Runde im Fußball-Kreispokal Mosel erreicht: Am „Derby-Mittwoch“ zogen die gastgebenden B-Klässler FC Peterswald-Löffelscheid (0:5 gegen Strimmig), SG Mont Royal Reil/Kröv/Enkirch/Burg/Pünderich (2:5 gegen Blankenrath) und SV Blankenrath II (1:2 gegen Zell) den Kürzeren.







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