Nicht nur der „große“ Rheinlandpokal eröffnete am vergangenen Wochenende die Pflichtspiele der Spielzeit 2025/2026. Auch der „ein wenig kleinere“ Kreispokal bot die Bühne für den Pflichtspielauftakt die Kreisligisten von C- bis A-Klasse des Fußballkreises Westerwald/Sieg.

In dem Wettbewerb der A- und B-Klassen sind, respektive waren, 16 Mannschaften in der ersten Runde gefordert. Dreimal hieß es dabei Kreisliga B1 gegen Kreisliga A1 – und in allen drei Begegnungen behielt der Favorit letztlich die Oberhand. Während die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken bereits unter der Woche mit 4:0 beim SV Adler Derschen siegte, setzten sich auch die SG Mittelhof/Niederhövels (3:0-Sieg bei der SG Honigsessen/Katzwinkel) und die SG Hammerland Bruchertseifen/Eichelhardt (3:0-Sieg bei den Sportfreunden Daaden) durch.

i Heimsieg: Im Kreispokalwettbewerb der C-Klassen setzten sich Lamine Diaby (links) und der SSV Almersbach-Fluterschen gegen Jan Kaftan (rechts) und die Sportfreunde Selbach mit 3:1 durch. Jürgen Augst. Jürgen Augst/byJogi

Bei den B-Klassen-internen Duellen wurde es nur beim 6:1-Heimsieg des FSV Kroppach gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II deutlich. Die SG 06 Betzdorf II musste beim 5:4-Heimerfolg gegen den TuS Bad Marienberg in die Verlängerung, lag kurz vor Schluss mit 3:4 zurück und jubelte am Ende trotz doppelter Unterzahl über das Weiterkommen. Marco Gieselmann drehte das Spiel mit seinem zweiten und dritten Treffer an diesem Tag in der Schlussphase. Noch mehr Krimi bekamen die Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Pracht geboten. Die heimische SG Niederhausen/Birkenbeul unterlag 3:5 nach Elfmeterschießen gegen die SG Alsdorf/Kirchen.

Zwei Spiele sind in der ersten Runde noch zu spielen. Während die SG Meudt/Berod die SG Hemmerich am Dienstag, ab 19 Uhr, zum Derby empfängt, gastiert die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut am 13. August, 20 Uhr, beim SV Stockum-Püschen. Eine Woche später, am 20. August, ist die zweite Runde angesetzt.

Im Wettbewerb der C-Klassen setzten sich in sieben von acht Partien die Heimteams durch. Einzig der TuS Oranien Edelweiß Höhn schlug die SG Hemmerich II in der Fremde.

Kreispokal C-Klasse, 1. Runde

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg - SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kause II 5:3; SSV Almersbach-Fluterschen - Spfr Selbach 3:1; SG Hahn/Neuhochstein - SG Guckheim/Kölbingen III 5:0, SG Niederhausen/Birkenbeul II - SSV Hattert II 1:0, SG Grünebach/Bruche - SG Herdorf II 3:2, TSV Liebenscheid - FC Borussia Niederroßbach II 5:2, SG Hemmerich - TuS Oranien Edelweiß Höhn 1:6, JV Neunkhausen - TuS Wiedbachtal Wied 11:3.