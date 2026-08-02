Der VfB Baybachhöhe (früher SG Morshausen/Beulich/Gondershausen) hat sein erstes Pflichtspiel als neuer Verein gewonnen: Der A-Klässler warf im Rheinlandpokal den Bezirksliga-Aufsteiger BSC Güls aus dem Wettbewerb.
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A-Klasse-Vizemeister und Hunsrück/Mosel-Pokalsieger VfB Baybachhöhe hat in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals den Bezirksliga-Aufsteiger BSC Güls mit 3:1 (1:0) aus dem Wettbewerb geworfen. Torwart Danny Menkenhagen und der A-Jugendliche Luca Schmid mit zwei Toren avancierten in Gondershausen zu den Matchwinnern.