Güls raus in Gondershausen
„A-Jugend-Power“ verhilft Baybachhöhe zum Sieg
Andy Felgner, Trainer des VfB Baybachhöhe, warf mit seinem A-Klässler in Gondershausen den Bezirksliga-Aufsteiger BSC Güls aus d
Andy Felgner, Trainer des VfB Baybachhöhe, warf mit seinem A-Klässler in Gondershausen den Bezirksliga-Aufsteiger BSC Güls aus dem Pokal.
Jörg Niebergall

Der VfB Baybachhöhe (früher SG Morshausen/Beulich/Gondershausen) hat sein erstes Pflichtspiel als neuer Verein gewonnen: Der A-Klässler warf im Rheinlandpokal den Bezirksliga-Aufsteiger BSC Güls aus dem Wettbewerb.

Lesezeit 2 Minuten
A-Klasse-Vizemeister und Hunsrück/Mosel-Pokalsieger VfB Baybachhöhe hat in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals den Bezirksliga-Aufsteiger BSC Güls mit 3:1 (1:0) aus dem Wettbewerb geworfen. Torwart Danny Menkenhagen und der A-Jugendliche Luca Schmid mit zwei Toren avancierten in Gondershausen zu den Matchwinnern.
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RheinlandpokalSport
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