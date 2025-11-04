33. Auflage des Hachenburger Pils-Cups ist ausgelost

Sascha Watzlawik und der Pils-Cup. Geht das ohne „Skandal“? Scheinbar nicht, wie auch der Ex-Trainer selbst ironisch festhalten musste, als ein Los verschwand. Dieser Fauxpas konnte aber wie der „Eklat“ aus dem Januar aus der Welt geschaffen werden.
Lesezeit 4 Minuten
Startschuss für den Hachenburger Pils-Cup 2026. Anders als in den Vorjahren, als die Auslosung im Sudhaus der Westerwald-Brauerei stattfand, wurden am Montagabend die Gruppen für die 33. Auflage des Westerwälder Hallenfußballspektakels im Schalander gezogen.