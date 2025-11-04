Mitsamt kurzzeitigem „Skandal“ 33. Auflage des Hachenburger Pils-Cups ist ausgelost 04.11.2025, 00:04 Uhr

i Im Schalander der ​Westerwald-Brauerei zogen Rudolf Bellersheim (Mitte) und Sascha Watzlawik (Zweiter von rechts) nach und nach die 40 Teilnehmer am 33. Hachenburger Pils-Cups. Während der FVR- und Kreisvorsitzende Marco Schütz (links) sowie Klaus Strüdter (Zweiter von links), Vertriebsleiter Vereine, Fest- & Mietservice bei der Hachenburger die Auslosung aufmerksam verfolgen, hat Achim Hörter (rechts), Vater und Chef-Organisator des Hallenspektakels, wieder mal den Überblick. Moritz Hannappel

Sascha Watzlawik und der Pils-Cup. Geht das ohne „Skandal“? Scheinbar nicht, wie auch der Ex-Trainer selbst ironisch festhalten musste, als ein Los verschwand. Dieser Fauxpas konnte aber wie der „Eklat“ aus dem Januar aus der Welt geschaffen werden.

Startschuss für den Hachenburger Pils-Cup 2026. Anders als in den Vorjahren, als die Auslosung im Sudhaus der Westerwald-Brauerei stattfand, wurden am Montagabend die Gruppen für die 33. Auflage des Westerwälder Hallenfußballspektakels im Schalander gezogen.







