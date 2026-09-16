32 Klubs sind noch dabei im Rheinlandpokal. Am Mittwochabend wird die dritte Runde ausgelost, wir haben den Überblick über die drei Töpfe, aus denen ein letztes Mal nach regionalen Gesichtspunkten gezogen wird.
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Am Mittwochabend um 18 Uhr wird in der Sportschule Oberwerth in Koblenz die dritte Runde des Fußball-Rheinlandpokals ausgelost. 32 Mannschaften sind noch in der Verlosung, zum letzten Mal wird aus regionalen Töpfen gezogen, ab dem Achtelfinale sind alle Teams zusammen in einem Pott – und es geht mit der Auslosung beim Pokalnamensgeber in Bitburg weiter.