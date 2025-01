Kirchberg ist Titelverteidiger 31. Masters: Wer krallt sich die 1000 Euro Siegprämie? 24.01.2025, 14:15 Uhr

i Im Vorjahr gewann der TuS Kirchberg (in Gelb, mit Tim Müller) das Finale mit 1:0 und dank eines Treffers von Casian Samoila gegen die SG Argenthal, die bei den vergangenen sieben Masters immer im Endspiel stand. Mit Dominik Kunz (rotes Trikot) fehlt der SG aber diesmal ein Futsal-Ass, er ist mittlerweile Spielertrainer beim A-Ligisten SG Sohren. B&P Schmitt

Das größte Hallenturnier im Hunsrück steht zum 31. Mal an. Am Sonntag ist in Simmern wieder „Masters-Zeit“.

Das 31. Hallenmasters des Kreises Hunsrück/Mosel um den Hans-Christmann-Pokal hat am Sonntag ab 13 Uhr in der Halle der Realschule plus in Simmern viele Veränderungen zu bieten. Auch beim Sieger? Der Rheinlandligist TuS Kirchberg hat die vergangenen beiden Turniere gewonnen und kann den Titel-Hattrick beim Masters schaffen.

