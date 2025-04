Oberwesel gegen Ober Kostenz in Winzberg und Dickenschied gegen Nörtershausen in Gemünden - so lauten am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) die Halbfinalpaarungen im Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel.

Das Duell der Tabellenführer im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel hat der klassenhöhere Klub für sich entschieden: Die SG Viertäler Oberwesel (Erster A Staffel 6) gewann vor 120 Zuschauern im Weilerer Rosenacker beim gastgebenden SC (Erster B Staffel 9) mit 3:1 (0:0).

Oberwesel trifft damit bereits am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr im Halbfinale im heimischen Winzberg auf den A-Klasse-Konkurrenten SG Ober Kostenz/Kappel. Zeitgleich kämpfen die SG Dickenschied (Dritter B Staffel 9) und die SG Nörtershausen (Schlusslicht A Staffel 4) in Gemünden um den Finaleinzug. Das Endspiel findet am 31. Mai in Biebern statt.

Ausgerechnet Hohl trifft gegen Weiler

Weiler hielt gegen Oberwesel vor allem im ersten Durchgang gut mit. Chancen gab es kaum, die größte hatte Oberwesels Michael Hohl, als er aus fünf Metern das Tor nicht traf. Ausgerechnet Hohl war es dann, der nach 55 Minuten die Gäste artistisch mit einem Seitfallzieher aus Nahdistanz in Front brachte. Ausgerechnet Hohl, weil er in der kommenden Saison spielender Co-Trainer beim SC Weiler wird. Und ausgerechnet Hohl, weil ihn sein jetziger Trainer Christoph Fahning eigentlich jeden Moment auswechseln wollte: „Michael hat mir nicht so gefallen, ich wollte mich eigentlich bringen.“

Nach dem Tor durfte Hohl weitermachen. Nach einem Weilerer Abwehrpatzer lag der Ball vor den Füßen von Oberwesels Stürmer Kevin Hochstein, der sich beim 0:2 nicht zweimal bitten ließ (63.). Nach 69 Minuten brachte Christian Luitz Weiler auf 1:2 heran, aber nach 85 Minuten war die Partie entschieden, als Sebastian Mitchard nach einer Ecke zum 1:3 einköpfte. „Weiler war ein schwieriger Gegner, der Sieg war aber auf jeden Fall verdient“, sagte Fahning: „Der Pokal ist unser großes Ziel, das ist momentan das Greifbarste. In der Meisterschaft stehen ja noch einige Spieltage an.“ Weilers Spielertrainer Chrissi König, der im Sommer als Spieler zurück nach Niederburg wechselt, sagte: „Wir haben uns gut verkauft, aber insgesamt ist der Oberweseler Sieg verdient.“