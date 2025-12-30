21. Auflage des EWM-Cups lockt viele Fans an

Allerhand geboten ist am Wochenende mal wieder in der Hachenburger Rundsporthalle: Die SG Mündersbach/Roßbach hat zur 21. Auflage des EWM-Cups geladen und begrüßt neben zahlreichen Seniorenteams auch rund 120 Jugendmannschaften aus der Region.
Lesezeit 3 Minuten
Wie schon in der Vergangenheit startet die SG Mündersbach/Roßbach, die mit ihren Nachbarn aus Marienhausen und Wienau bereits seit Jahren die fußballerischen Kräfte in der Spielgemeinschaft Grenzbachtal bündelt, mit einem dreitägigen Fußballturnier in der Hachenburger Rundsporthalle ins neue Jahr.