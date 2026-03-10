Wieder gegen Eintracht Trier ’19, ’21, ’25, ’26: FV Engers plant den vierten Streich Mirko Bernd 10.03.2026, 06:00 Uhr

i Grenzenloser Jubel nach dem Finaleinzug: Am 9. April 2025 gewann Engers das Halbfinale gegen Eintracht Trier mit 2:1, später wurde die Elf vom Wasserturm um Trainer Sascha Watzlawik (Dritter von rechts) Pokalsieger im Finale gegen Rot-Weiss Koblenz (2:0). Mark Dieler

FV Engers gegen Eintracht Trier. Das könnte so etwas wie ein kleiner „Rheinlandpokal-Classico“ werden. Auch wenn es nie ein Finale zwischen beiden gab, hat dieses Spiel eine besondere Geschichte. Am Mittwoch wird die nächste geschrieben.

2019, 2021, 2025 – und 2026 wieder? Vielleicht hätte ja eine regionale Musikband aus der Engerser Ecke ihren Spaß dran, noch schnell à la Sportfreunde Stiller ein Liedchen zu dichten, das sich mit den drei Siegen des FV Engers im Rheinlandpokal gegen Eintracht Trier beschäftigt – und natürlich dem möglichen vierten.







Artikel teilen

Artikel teilen