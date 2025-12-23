Sechs Bezirksligisten dabei 100 und eine Mannschaft beim Ahrbach-Cup in Montabaur Marco Rosbach 23.12.2025, 13:43 Uhr

i Die SG Augst Eitelborn aus der Bezirksliga Mitte (in Rot) und der ambitionierte A-Ligist SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach sind am ersten Januar-Wochenende auch dabei, wenn in den Montabaurer Kreissporthallen der Ahrbach-Cup in die nächste Runde geht. Andreas Hergenhahn

Aus dem kurzen Winterschlaf erwachen die Fußballer im unteren Westerwald spätestens dann, wenn der Ahrbach-Cup zum Kick unterm Hallendach lockt. Von großer Resonanz berichten die Organisatoren. Insgesamt werden 231 Spiele über die Bühne gehen.

Wer auf jahrzehntelange Erfahrung bauen kann, der bleibt gelassen, wenn es auf Veränderungen zu reagieren gilt. Von drei kurzfristigen Absage nach der Gruppenauslosung und der Spielplanerstellung berichtet Raimund Schäfer, einer der Macher des traditionellen Hallenfußballturniers um den Ahrbach-Cup, das am ersten Januar-Wochenende in den Kreissporthallen in Montabaur in die nächste Runde geht.







