Fußball-Rheinlandpokal
0:4 – SG Gückingen wird deutlich unter Wert geschlagen 
Der kürzlich von der Eisbachtaler Jugend an den Wirt gekommene Yossef Arabzada (am Ball, gegen Neuwieds Neuwied Andre Jean Franc
Der kürzlich von der Eisbachtaler Jugend an den Wirt gekommene Yossef Arabzada (am Ball, gegen Neuwieds Neuwied Andre Jean Francois) verkürzte kurz vor dem Pausenpfiff auf 1:2.
Andreas Hergenhahn

Während die TuS Burgschwalbach im Duell der Bezirksligisten die 2. Runde im Rheinlandpokal erreichte, schieden die restlichen Kreisvertreter aus dem Wettbewerb aus. Die SG ReiBoBo hielt Rheinlandligist Wirges bis zum Abpfiff in Atem.

Lesezeit 3 Minuten
Für ein Ausrufezeichen sorgte die TuS Burgschwalbach in der 1. Runde des Fußball-Rheinlandpokals mit dem Heimsieg gegen Klassenkamerad SG Hoher Westerwald. Die A-Ligisten SV Diez-Freiendiez und SG Reitzenhain/Bogel/Bornich verpassten eine Verlängerung nur denkbar knapp, während vor allem die SG Gückingen/Altendiez/Heistenbach deutlich unter Wert geschlagen wurde.
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