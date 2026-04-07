Veranstaltung am 25. April Fußballturnier in Neuwied soll den Zusammenhalt fördern Lukas Erbelding 07.04.2026, 09:08 Uhr

i Moulay Soufian Cherif, der auch als Rapper „Black Moulay“ bekannt ist, gehört zu den Organisatoren eines Hallenfußballturniers, das am 25. April in Neuwied stattfindet. Viktoria Schneider

Der Sportverein Vatan Sport Neuwied veranstaltet am 25. April in der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule ein Fußballturnier unter dem Namen „United Nation Cup“. Ziel der Veranstaltung ist es, Jugendliche und Erwachsene durch Sport zusammenzubringen.

In der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied wird am Samstag, 25. April, der United Nation Cup ausgetragen. Hierbei handelt es sich um ein Fußballturnier, das laut Pressemitteilung die Themen Sport, Vielfalt und Gemeinschaft vereinen soll. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Vatan Sport Neuwied, wobei alle Altersgruppen angesprochen werden sollen.







Artikel teilen

Artikel teilen