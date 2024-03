Plus Koblenz Zweimal vier: TuS Koblenz verliert wieder gegen Hoffenheim Von Bodo Heinemann i Allein gegen alle: TuS-Sturmspitze Dylan Esmel hatte im ersten Abschnitt zwei gute Abschlüsse zu verzeichnen, ein Treffer gegen die TSG Hoffenheim II war ihm aber nicht vergönnt. Am Ende mussten sich die Koblenzer in Sinsheim glatt mit 0:4 geschlagen geben. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher Lesezeit: 3 Minuten Erst 0:4 im Hinspiel, jetzt 0:4 (0:2) in der Rückrunden-Begegnung: Gegen die TSG Hoffenheim aus dem Kraichgau war für die TuS Koblenz in dieser Saison der Fußball-Regionalliga Südwest kein Kraut gewachsen.

Die Bundesliga-Reserve der TSG 1899 Hoffenheim erzielte beim zweiten Aufeinandertreffen beider Teams in jeder Halbzeit zwei frühe Treffer und festigte so den zweiten Platz hinter Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. Die Schängel hingegen verharren nach der ersten Niederlage in der zweiten Halbserie weiter im Tabellenkeller, der Rückstand auf den rettenden 13. Rang ...