Vor dem Kellerduell: TuS-Trainer Stahl sucht keine Ausreden und will den Sieg in Mainz

Mittelfeldmann Marcel Wingender (rechts) erzielte beim 1:2 gegen Fulda per Kopf die Koblenzer Führung, zu einem Punktgewinn des Tabellenvorletzten sollte das am Ende aber nicht reichen. Auf ein Stürmertor wartet die TuS seit dem 2. Dezember des Vorjahres, seinerzeit traf Erijon Shaqiri (links) beim 3:1 in Aalen. Foto: Wolfgang Heil