Die TuS Koblenz hat ihr Testspiel am Wochenende beim Oberligisten TSG Pfeddersheim souverän mit 3:1 (3:0) gewonnen. Am Mittwoch geht es für den Regionalligisten mit einer besonderen Partie weiter: In einem Benefizspiel treffen die Schützlinge von Trainer Michael Stahl auf den FC Rot-Weiss Koblenz.