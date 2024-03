Plus Koblenz Trotz Führung und Überzahl: TuS Koblenz verliert 1:2 gegen Fulda Von Bodo Heinemann i Michael Stahl Foto: Jörg Niebergall/Archiv Die TuS Koblenz muss in der Fußball-Regionalliga Südwest weiter auf den ersten Punktgewinn nach der Winterpause warten: Nach dem 0:4 des Tabellenvorletzten bei der TSG 1899 Hoffenheim II ging nun auch das Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz trotz früher Führung und fast einstündigem Überzahlspiel vor 1325 Zuschauern mit 1:2 (1:1) verloren. Lesezeit: 2 Minuten

Der Koblenzer Spielertrainer Michael Stahl nahm zwei Änderungen an der Startformation vor: Tariq Suleiman spielte für den am Meniskus verletzten Felix Könighaus, für Daniel von der Bracke, der beim Aufwärmen passen musste, rutschte kurzfristig Lukas Szymczak ins Team. Die Kapitänsbinde an diesem Nachmittag trug Armend Qenaj in Ermangelung der regulären ...