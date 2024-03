Koblenz spielt in Hoffenheim: Für TuS beginnt die Mission Klassenverbleib

Nach dem 1:0-Sieg im Rheinlandpokal bei Eintracht Trier vor großer Kulisse geht es für die TuS um Leon Waldminghaus (links) in der Regionalliga um Punkte – das Team von Trainer Michael Stahl tritt am Samstag bei der TSG Hoffenheim II an. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher