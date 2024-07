Plus Sohren

FSV Mainz 05 gegen Eintracht Trier in Morbach am 18. Juli: 1000 Karten sind schon weg

i Mainz 05 gegen Eintracht Trier in Morbach: 1000 Karten weg Foto: FSV

Der SG Sohren/Büchenbeuren ist es gemeinsam mit dem SV Morbach – und tatkräftig unterstützt von der Firma Bohr aus Lautzenhausen – gelungen, ein besonderes Fußball-Erlebnis in den Hunsrück zu holen: Der Bundesligist FSV Mainz 05 tritt am Donnerstag um 18 Uhr im Alfons-Jakob-Stadion gegen Eintracht Trier, Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, an. Die Tore für hoffentlich viele Tore im Sportzentrum Morbach sind ab 16 Uhr geöffnet.