Damir Grgic (mit gelbem Trikot im Vordergrund) verpasste nach 62 Minuten die Gelegenheit, per Kopf auf 2:0 für seine TuS in Frankfurt zu stellen. Was sich am Ende bitter rächen sollte, die Koblenzer (ganz links Behadil Sabani, rechts Dominic Volkmer) verloren spät mit 1:3. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher