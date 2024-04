Plus Koblenz

Erneute Niederlage: TuS Koblenz hat beim 1:3 gegen spielstarken VfB Stuttgart II nur wenig zu bestellen

Von Bodo Heinemann

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Nach der 1:3 (0:2)-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart II ist der drohende Abstieg für die TuS Koblenz in der Fußball-Regionalliga Südwest schon sehr bald ein endgültiger. Verlieren die Schängel auch das nun folgende Auswärtsspiel am Sonntag beim FC-Astoria Walldorf, nimmt die bisher noch theoretische Planung für die Oberliga konkrete Formen an.