Plus Mainz

0:1 in Mainz: TuS Koblenz unterliegt nach einem Foulelfmeter auch beim Tabellenletzten

Von Bodo Heinemann

i TuS-Trainer Michael Stahl Foto: Wolfgang Heil/Archiv

Auch beim Tabellenletzten kam die TuS Koblenz in der Fußball-Regionalliga Südwest im dritten Spiel nach der Winterpause nicht zum erhofften Erfolgserlebnis. Das Kellerduell beim seit dem 2. September des Vorjahres sieglosen TSV Schott Mainz ging mit 0:1 (0:0) verloren. Spielentscheidend war vor 408 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Mombach ein von Halil Yilmaz verwandelter und durchaus umstrittener Foulelfmeter, den Schängel-Kapitän Daniel von der Bracke sechs Minuten nach der Pause an Linus Wimmer verursachte.