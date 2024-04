Schongang: Nur zwei Minuten plus Nachspielzeit durfte Damir Grgic (links) – hier im Kopfballduell mit dem Walldorfer Kapitän Max Müller – mithelfen, das torlose Remis über die Zeit zu retten. Am Mittwoch im Pokalspiel ist die Nummer 14 wohl wieder von Beginn an dabei. Foto: Mark Dieler