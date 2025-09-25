Die SG Mudersbach/Brachbach empfängt den Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Für die SG und ihren Trainer Timo Schlabach zählt nur ein Sieg.
In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfängt die SG Mudersbach/Brachbach bereits am Freitagabend den Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg. Auf dem Brachbacher Rasenplatz will die SG Wiedergutmachung aus der 1:3-Niederlage in Gerlingen betreiben und will die drei Punkte zu Hause behalten.