Heimspiel in Brachbach Für Mudersbach zählen nur drei Punkte gegen Plettenberg 25.09.2025, 14:45 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die SG Mudersbach/Brachbach empfängt den Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Für die SG und ihren Trainer Timo Schlabach zählt nur ein Sieg.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfängt die SG Mudersbach/Brachbach bereits am Freitagabend den Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg. Auf dem Brachbacher Rasenplatz will die SG Wiedergutmachung aus der 1:3-Niederlage in Gerlingen betreiben und will die drei Punkte zu Hause behalten.







