Plus Ober-Olm „Zweimal schlecht gibt Unentschieden“: Beim 1:1 in Ober-Olm erlöst Alina Beck den FFC in der Nachspielzeit Von Marco Rosbach i Tor, Anpfiff, Abpfiff: Mit der letzten Aktion des Spiels in Ober-Olm sicherte Alina Beck dem 1. FFC Montabaur einen Punkt. Foto: Hergenhahn Frank Rath redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Die waren schlecht, wir waren schlecht“, sagte er nach dem Spiel seines 1. FFC Montabaur beim SV Ober-Olm, um zu dem einfachen Schluss zu kommen: „Zweimal schlecht gibt Unentschieden.“ Das 1:1 (0:0) bei den Rheinhessinnen war das erste Remis für Montabaur in dieser Saison in der Frauen-Regionalliga Südwest – und absolut nicht das, was sich Rath im Vorfeld gewünscht hatte. Lesezeit: 2 Minuten

Nach den drei Siegen zu Beginn und den beiden Niederlagen gegen die Topteams aus Elversberg und Mainz lautete der Plan, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Doch davon konnte am Sonntagnachmittag keine Rede sein. Denn am Ende mussten die Westerwälderinnen froh sein, nicht ein drittes Mal in Folge verloren zu haben. ...