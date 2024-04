Plus Eschelbach Zurücklehnen verboten: 1. FFC Montabaur reist etwas dezimiert zur SV Elversberg Von Moritz Hannappel i Kurt Schaaf Foto: A. Hergenhahn Auf eines hatte sich Kurt Schaaf, der Trainer des 1. FFC Montabaur, bei seinem Abschied im vergangenen Sommer besonders gefreut. In seiner Rede nach dem durch den Gewinn des Rheinlandpokals triumphalen Abschlusses seiner langen Trainertätigkeit, machte er keinen Hehl daraus. „Diese lange Fahrten ins Saarland, wenn der Sonntag komplett weg ist, wollte ich nicht mehr fahren“, erinnert sich Schaaf an seine Worte. Lesezeit: 2 Minuten

Am Sonntag, ein Dreivierteljahr später, steht für Schaaf nach seiner Rückkehr auf den Trainerstuhl noch ein letztes Mal eine solche Fahrt ins benachbarte Bundesland an. Seine Regionalliga-Fußballerinnen spielen um 14 Uhr in Göttelborn beim Tabellenvierten SV Elversberg. „Das soll dann aber das letzte Mal sein“, macht Schaaf klar. Während sich ...