Zum Heimauftakt sollen die ersten Punkte her – SG 99 Andernach empfängt den SV Weinberg

Von Stefan Kieffer

i In Mönchengladbach ging Leonie Stöhr (links), Andernachs beste Torschützin der Vorsaison, noch leer aus. Gegen den SV Weinberg möchte die Stürmerin vor eigenem Publikum ihr erstes Saisontor bejubeln. Foto: Tobias Jenatschek

Nach zwei unglücklichen 1:2-Niederlagen im DFB-Pokal gegen Sand und in der Punktrunde der 2. Bundesliga in Mönchengladbach wollen die Fußballerinnen der SG 99 Andernach am Sonntag (14 Uhr) gegen den SV 67 Weinberg den ersten Saisonsieg einfahren.