Horressen

Zu Hause als Favorit gegen Schlusslicht Dirmingen: FFC Montabaur nimmt Wechsel der Rolle an

Zuletzt waren die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur in der Regionalliga Südwest Außenseiter und haben beim 0:1 in Saarbrücken äußerst unglücklich durch einen Treffer weit in der Nachspielzeit einen Punkt verloren. Jetzt gehen sie als Favoritinnen auf den Platz, wenn Schlusslicht SV Dirmingen zum Punktspiel in den Westerwald kommt (Sonntag, 14.30 Uhr, in Horressen).