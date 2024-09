Plus Kirn

Ziel der SG Kirn: Lethargie ablegen

Von Tina Paare

Zurück in die Erfolgsspur wollen die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Die Gelegenheit dazu ist günstig, denn am Samstag um 19 Uhr ist im 1. FFC Ludwigshafen der noch punktlose Vorletzte der Verbandsliga in Kirn-Sulzbach zu Gast.