Plus Horressen

„Wir sitzen noch im Zug“: FFC-Trainer Kurt Schaaf hofft nach drei Siegen auf Bonuspunkte gegen Saarbrücken

Von Marco Rosbach

i Luisa Limbach (links, hier beim 3:1-Heimsieg gegen den SC Siegelbach) dürfte gute Erinnerungen an den 1. FC Saabrücken haben. Beim bis dato letzten Heimspiel gegen das Topteam aus dem Saarland sorgte sie für die 1:0-Führung. Am Ende setzte sich Montabaur mit 2:1 durch. Foto: Andreas Hergenhahn

An Bildern mangelt es Kurt Schaaf nicht, um die Situation in der Fußball-Regionalliga Südwest der Frauen anschaulich zu machen. Vor dem Heimspiel seines 1. FFC Montabaur gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 15 Uhr, Waldschule Horressen) sagt der Trainer etwa: „Wir sitzen noch im Zug und stehen nicht am Bahnsteig und schauen hinterher.“