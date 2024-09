Plus Langenbach bei Kirburg Weitefelder Frauen schrammen knapp am zweiten Sieg vorbei: Ausgleich kurz vor Schluss gegen Andernach III Von Moritz Hannappel Rheinlandliga-Fußballerinnen des TuS Weitefeld-Langenbach sind nur haarscharf am zweiten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Gegen die dritte Mannschaft des Zweitligisten SG 99 Andernach lagen die Westerwälderinnen fast eine Halbzeit mit 1:0 in Führung, mussten aber kurz vor Schluss den Gegentreffer zum 1:1-Endstand hinnehmen. Lesezeit: 1 Minute

Kurz vor dem Pausenpfiff war es Spielführerin Aileen Leukel, die mit ihrem zweiten Saisontreffer für Jubel auf dem Kunstrasenplatz in Langenbach bei Kirburg sorgte. Bei dieser Führung blieb es lange, ehe Andernachs Alana Bach in der 88. Minute zum 1:1-Endstand ausglich. Für Andernach III war es der erste Punkt in dieser ...