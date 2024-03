Plus Gevenich Unglückliches Eigentor, verschossener Elfer: Cochem setzt sich bei Eifelhöhe knapp durch Von Mirko Bernd i Es war ein enges und spannendes Derby zwischen den Bezirksliga-Fußballerinnen der Spvgg Cochem (links mit Eva Werner) und denen der FSG Eifelhöhe um Marie Fuhrmann. Beide COC-Klubs schenkten sich nichts auf dem Gevenicher Rasen, am Ende siegte Cochem knapp mit 1:0. Foto: Alfons Benz Das Derby der besten Fußballerinnen aus dem Kreis Cochem-Zell ging an die Spvgg Cochem: Mit 1:0 (0:0) gewann sie bei der FSG Eifelhöhe Weiler-Gevenich. Besonders bitter für die Gastgeberinnen: Sie verloren durch ein Eigentor und verschossen einen Foulelfmeter. Lesezeit: 1 Minute

Michael „Mike“ Ahlbrand lebt in Cochem-Brauheck, aber im Lokalduell war er Weiler-Gevenicher. Denn Ahlbrand trainiert die FSG und soll sie in der Klasse halten. „Eigentlich wollten wir beide nicht unten reinrutschen, aber jetzt sind wir es“, sagt Ahlbrand, der aber fest an seine Mission glaubt. Danach ist Schluss für ihn: ...