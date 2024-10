Plus Holzbach Tannhäuser gewarnt: Holzbach bei heimstarker FSG Saarburg Nach dem souveränen Weiterkommen beim 7:1 am Sonntag im Rheinlandpokal-Hunsrück-Derby bei Kreisklässler FSG Sohren, steht nun für die Rheinlandliga-Fußballerinnen wieder die Liga an – und auch hier ist der SVH auswärts gefragt. Es geht zur FSG Saarburg/Serrig, Anstoß ist am Sonntag um 16 Uhr. Lesezeit: 1 Minute

Die Gastgeberinnen kamen am Wochenende ebenfalls souverän im Verbandspokal weiter, sie siegten 9:0 beim Bezirksligisten FV Hunsrückhöhe Morbach. In der Liga steht die FSG mit zehn Punkten auf Platz sieben, Holzbach ist mit zwölf Punkten aus erst vier Spielen Dritter. SV-Trainer Michael Tannhäuser weiß, was ihn und sein Team in Saarburg ...