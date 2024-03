Kirn

Tabellenbegradigung: Frauen der SG Kirn beim Pokalschreck

Von Tina Paare

Tabellenbegradigung ist weiter angesagt in der Frauen-Landesliga. Die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach wollen im Nachholspiel am Sonntag um 14.30 Uhr bei der FSG Wasgau ihre Spitzenposition ausbauen. Der Kontrahent liegt zwar acht Punkte hinter den Kirnerinnen zurück, doch SG-Trainer Markus Schaaf geht die Aufgabe gegen den Meister der Vorsaison mit Respekt an.