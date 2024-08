Plus Schweich SV-Ladys sind nach der Pause sehr zielstrebig – Diez-Freiendiez gewinnt 4:1 Von Stefan Nink Mit einem 4:1 (0:1)-Erfolg beim mit zwei Spielerinnen aus dem Regionalliga-Kader verstärkten TuS Issel II starteten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez in die neue Rheinlandliga-Runde. Lesezeit: 1 Minute

Der Gast vom Wirt bestimmte zwar am Winzerkeller von Beginn an das Geschehen und verbuchte fünf Hochkaräter, geriet aber durch das Tor von Isabell Bock in Rückstand (24.). Im zweiten Durchgang erhöhte der SV den Druck. Laura Heiler per Handelfmeter (53.), Sabrina Bierwage (65.), Clara Viebranz (70.) und abermals Heiler ...